Massafra, festa della Madonna della Scala sul web, con l'omaggio della banda

MASSAFRA (Ta) - La prima domenica di maggio a Massafra coincide col la festa della Madonna della Scala, la protettrice della Città. Una ricorrenza blindata, quest’anno, per via delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria.

Non ci sarà la processione, mancheranno le luminarie, lo spettacolo pirotecnico, il lunapark, ma l’antico rito della consegna delle Chiavi si terrà, seppur in un luogo diverso, rispetto alla storia. L’appuntamento, rigorosamente a porte chiuse, stamattina è nella chiesa collegiata di San Lorenzo Martire, dove l’effige della Madonna della Scala è esposta già dal febbraio scorso, per la festa del patrocino (20 febbraio). Rito che arriverà a tutti i cittadini attraverso la pagina Facebook del Comune di Massafra.

Il programma avrà inizio alle 10,00 con la trasmissione di un video legato alla Festa della Madonna della Scala, donato al Comitato Festa (presieduto dai parroci don Fernando Balestra e don Giuseppe Oliva, nonché da Vito Miccolis) dal video maker Mimmo Pascadopoli.

All’interno l’omaggio alla Vergine del concerto bandistico Città di Massafra, diretto dal maestro Nicola Latorrata, con l’esecuzione a distanza della marcia The King (di Archibald Mizzi), grazie al contributo di diciassette componenti massafresi che, singolarmente, hanno registrato con i propri mezzi il brano. A seguire una serie di suggestive immagini delle processioni del passato, che evidenziano la devozione del popolo di Massafra alla Vergine della Scala, col sottofondo musicale dell’Ave Maria di Schubert. Nel Duomo di San Lorenzo Martire, alle 10,30, la Santa Messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Castellaneta, monsignor Claudio Maniago. Al termine, la consegnerà delle Chiavi della Città alla Madonna della Scala da parte del sindaco, Fabrizio Quarto, che rinnoverà, a nome di Massafra, l’invocazione alla Beata Vergine Maria, affinché continui a proteggere ed a preservare il popolo massafrese ed il suo territorio.

Antonello Piccolo