Six Underground: il trailer del film Netflix girato a Taranto

L’attesa dei cinefili di Michael Bay termina oggi. Il regista di Los Angeles scalda la sua folla social dal canale ufficiale di Instagram, annunciando l’uscita del trailer del suo ventesimo film della carriera giunta al quarto di secolo. La pellicola girata anche a Taranto tra settembre ed ottobre 2018, è quella più costosa mai prodotta (150 milioni di dollari, sforati) da Netflix. Il titano dello streaming oggi alzerà i primi veli su Six Underground.

Dopo aver sollevato l’hype degli amanti di Martin Scorsese col trailer di The Irishman il 27 settembre, oggi Netflix sulla sua piattaforma trasmetterà la sintesi-spezzone di 6 Underground in lingua originale, che il pubblico italiano - come quello degli altri 190 Paesi serviti dal colosso virtuale - coglierà attraverso i sottotitoli. L’uscita totalmente rivelante dell’opera avverrà a dicembre su Netflix, probabilmente contestualizzata dalla visione nelle sale-chiave del mondo. «Adrenalina alle stelle, violento, avvincente». Così Netflix anticipa 6 Underground, che il padre della saga di Transformers (lasciata dopo cinque atti, non completando la doppia trilogia) firma in 4K, indispensabile per rendere nel suo stile veritiere le sequenze di esplosioni e velocità del nuovo action.

Bay, regista dibattuto e controverso, ma che è un toccasana per il botteghino come dimostra il suo terzo posto all’incasso cinematografico secondo «Il Post» (6 miliardi e 444 milioni di dollari dai suoi film), dietro Martin Scorsese e Peter Jackson, annuncia alla «rete» il trailer dal suo studio di Miami, dove si scorge l’immagine di uno stuntman che si cala dalla Cupola del Brunelleschi con un sonoro che rammenta la vena mediorientale della trama. «In molti mi hanno chiesto circa l’uscita della presentazione di questo film, che vedrete sarà caratterizzato dall’azione e dal divertimento» dice il 54enne di Los Angeles, dove viene allevato da genitori adottivi e che secondo indiscrezioni sarebbe il figlio illegittimo del produttore-attore John Frankenheimer, che non ne ha mai riconosciuto la paternità.

Six Underground è l’ennesima pellicola hollywoodiana dal cast stellare, generata dai magnati della produzione Netflix, Skydance e Platinum Dunes. Quest’ultima è fondata da Bay, che ora vede tangibile lo sforzo che accoglie la sceneggiatura redatta da Rhett Reese e Paul Wernick, autori di successo come la saga Deadpool, che ha come protagonista la celebrità Ryan Reynolds. È lui che interpreta nel comic-action il personaggio One, a capo di una squadra di sei miliardari che si fingono morti per combattere una schiera di criminali che attacca il mondo. L’attore di Vancouver parla così della pellicola girata tra Occidente ed Oriente (California, Siena, Firenze, Roma, Taranto, Al Ain ed Abu Dhabi): «Questo film - ha detto l’ex marito di Scarlett Johansson - ha costituito un’esperienza fantastica. Non dimenticherò mai gli artigiani locali che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio. Insieme abbiamo realizzato una storia emozionante, che contiene parti di azione ed umorismo, che attireranno un pubblico diversificato».

