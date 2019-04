Taranto, esagitato a torso nudo aggredisce 5 vigili urbani, Meloni: «È follia»

TARANTO - È diventato virale un video diffuso su Facebook che documenta l’aggressione da parte di un uomo, a torso nudo, che dopo aver litigato con la fidanzata, a Taranto, dà in escandescenza e poi aggredisce 5 vigili urbani intervenuti per cercare di riportarlo alla calma. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via Cesare Battisti. L’uomo, sfuggito agli agenti, è stato poi rintracciato e denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Solidarietà ai vigili urbani viene espressa su Facebook dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e dal sottosegretario al Mef Massimo Bitonci. Quattro degli agenti aggrediti sono neoassunti. «Follia in strada a Taranto. La mia solidarietà - scrive Meloni - agli agenti della Polizia Locale aggrediti mentre tentavano di bloccare un individuo in evidente stato di alterazione. E ora tolleranza zero per questo delinquente». Oggi il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’assessore Gianni Cataldino si sono recati negli uffici della Polizia municipale per incontrare i cinque agenti e portare loro la solidarietà dell’amministrazione.