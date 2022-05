Bari, San Nicola va per mare? E Gianni Ciardo lo segue, o almeno ci prova

BARI - Che ci fa Gianni Ciardo sul molo di Bari? Semplice: aspetta l'arrivo di San Nicola.

L'attore e comico barese nella sua rubrica Ciarderie, che stavolta sbarca in anteprima anche in formato video, racconta con la solita verve ironica la storia del Patrono di Bari, in occasione della festa del 7 maggio.

Un video-omaggio che è davvero tutto un programma. Guardare per credere. Per scoprire il resto dovrete aspettare lunedì: il tutto sulle pagine della Gazzetta.





*Gli Speciali con Gianni Ciardo,

di Gianni Ciardo, Graziana Di Santo e Fabrizio Bellomo (ArtsMedia)