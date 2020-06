Maratona di New York si arrende al Coronavirus

Dopo Boston e, solo per i dilettanti, Tokyo, anche le maratona di New York e Berlino hanno dovuto alzare bandiera bianca di fonte al Coronavirus. Nella stessa giornata, e quasi in contemporanea, è arrivato l’annuncio della cancellazione dell’evento più partecipato al mondo, che doveva festeggiare la 50/a edizione nella Grande Mela, e della prova nella capitale tedesca, che per il suo percorso veloce ha fatto segnare tanti record del mondo. Per ora, tra le più note, resistono Chicago e Londra, nella speranza che il virus molli la presa.

Via social, gli organizzatori della prova cittadina più famosa e partecipata sulla distanza olimpica hanno annunciato che l’evento in programma l’1 novembre prossimo «viene cancellato per motivi di salute e sicurezza legati alla pandemia Coronavirus». La gara della 50/a edizione della Maratona di New York si svolgerà il 7 novembre 2021. È la seconda volta che avviene, dopo l’annullamento del 2012 a causa dell’uragano Sandy. L’anno scorso avevano tagliato il traguardo ben 53.640 atleti e per l’edizione del cinquantenario era attesa una partecipazione tale da battere quel record. Gli atleti già iscritti verranno contattati entro il 15 luglio per proporre loro le varie possibili opzioni conseguenti all’annullamento della prova, dal confermare la presenza per una delle prossime tre edizioni fino alla rifusione della tassa di iscrizione.

La scelta degli organizzatori «di porre al primo posto la salute degli atleti e degli spettatori» in questa emergenza Coronavirus ha avuto il plauso del sindaco di New York, Bill de Blasio. «Non vediamo l’ora di ospitare la 50/a edizione dell’iconico e amato evento della Maratona di New York nel novembre 2021», ha aggiunto. Il ceo di New York Road Runners, Michael Capiraso, ha ammesso che la scelta di annullare la gara è stata «incredibilmente dura da prendere per tutti i soggetti coinvolti ma era chiaramente l’unica strada da seguire dal punto di vista della salute e della sicurezza». Unico dei tanti eventi collegati che non sarà annullato è la terza edizione della maratona di New York virtuale, che si svolgerà dal 17 ottobre all’1 novembre con modalità ancora da definire (video Youtube - mtainfo).