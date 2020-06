Undertaker si ritira, wrestling perde «il becchino»

Undertaker, alias Mark William Calaway, si ritira dal mondo del wrestling. «Il becchino», il wrestler più longevo di sempre, lo annuncia nell'ultimo episodio della docuserie a lui dedicata.

Mark William Calaway, meglio conosciuto come The Undertaker, è un ex wrestler statunitense attualmente sotto contratto con la World Wrestling Entertainment (WWE), dove ricopre il ruolo di ambasciatore e leggenda. The Undertaker è il wrestler più longevo nella storia della WWE, federazione in cui ha militato per circa trent'anni. È da molti considerato come uno dei migliori lottatori della compagnia e di tutti i tempi. Nel 2012 il sito web Imagine Games Network lo ha classificato al secondo posto tra «i 50 migliori wrestler della storia», mentre nel 2013 il portale britannico Digital Spy lo ha riconosciuto come «la più grande superstar ad aver mai combattuto in WWE». Undertaker è stato otto volte campione del mondo (video Youtube - WWE).