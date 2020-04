Franco Lauro, addio al volto noto di Rai Sport

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto a soli 59 anni Franco Lauro, volto noto di Rai Sport. Nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache, è entrato in Rai nel 1984: in 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre mondiali di basket.

Il giornalista Franco Lauro è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore.

Nel video del 1999, Franco Lauro riceve il premio fair play giornalistico durante la cerimonia del «Premio Internazionale Fair Play Menarini» (video Youtube - Premio Internazionale Fair Play Menarini).

FRANCO LAURO, RAI: «CON LAURO PERDIAMO PROFESSIONISTA ESEMPLARE» - La Rai esprime «profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Franco Lauro», morto a soli 59 anni. «Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e volto di Raisport. Con la sua scomparsa - conclude l'azienda - il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza».

FRANCO LAURO, JACOPO VOLPI: «ERA UN GENEROSO, GLI ERO AFFEZIONATO» - «L'ho visto fino a domenica, siamo stati mezz'ora a chiacchierare, stava più che bene». Lo ha dichiarato all’Italpress il vicedirettore di RaiSport Jacopo Volpi, ricordando il collega Franco Lauro scomparso oggi all’età di 58 anni. «Era un grande appassionato, gli ero molto affezionato anche se ogni tanto sforava con i tempi» ricorda Volpi. «Era un genialoide, un generoso, gli piaceva molto parlare, era molto preparato, qualsiasi cosa accadesse anche all’improvviso non lo prendeva mai in contropiede. Era molto bravo, sapeva di tanti sport. E poi non si stancava mai, ricordo anche i lunghissimi studi per le Olimpiadi, ad Atlanta quando scoppiò la bomba lui rimase ore e ore in studio».

FRANCO LAURO, BULBARELLI: «COLLEGA ESEMPLARE CHE AMAVA SUO LAVORO» - «Una notizia che ci ha lasciato sconvolti. Fino a tre giorni fa era in redazione a condurre il tg, era pieno di entusiasmo, di vita. In un periodo come questo in cui tanti hanno scelto lo smart workig, lui era sempre in redazione». Lo ha dichiarato all’Italpress il direttore di RaiSport Auro Bulbarelli, ricordando il collega Franco Lauro scomparso oggi. «Aveva 58 anni, di cui oltre 30 passati in Rai, ma con l’entusiasmo di uno appena arrivato. Non l’ho mai visto malinconico, mai che avesse fatto una protesta, qualsiasi cosa gli offrissi era felice di mettersi alla prova. Un collega esemplare, lo dico con grande sincerità, elegante, che amava proprio questo lavoro» le parole di Bulbarelli.