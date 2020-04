Elisabetta Canalis, un po' di esercizi dopo la Pasqua

La showgirl Elisabetta Canalis: «Erano buone le uova di Pasqua? Un po' di esercizi per voi grazie alla mia trainer Laura Wilson».

Elisabetta Canalis, dalla sua casa di Los Angeles dove vive con la famiglia, continua a pubblicare video su Instagram in cui mostra lezioni di fitness per mantenersi in forma.

Il 14 settembre 2014 Elisabetta Canalis si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles, dove risiedono tutti e tre (video Instagram - @littlecrumb_).