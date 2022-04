Pink Floyd, il video «Hey Hey Rise Up» a sostegno Ucraina

Ecco il video ufficiale su Youtube di «Hey Hey Rise Up» dei Pink Floyd con Andriy Khlyvnyuk dei Boombox: una raccolta fondi per sostenere la popolazione dell'Ucraina colpita dalla guerra.

David Gilmour e Nick Mason affiancati dal bassista di lunga data dei Pink, Floyd Guy Pratt, e Nitin Sawhney alle tastiere, tutti accompagnati da una voce straordinaria di Andriy Khlyvnyuk della band ucraina Boombox . Tutti i proventi vanno al Soccorso umanitario per la popolazione dell'Ucraina colpita dalla guerra.

Il video di «Hey Hey Rise Up» a sostegno dell'Ucraina è stato girato dall'acclamato regista Mat Whitecross nello stesso giorno in cui è stata registrata la traccia, con Andriy Khlyvnyuk che cantava sullo schermo mentre i Pink Floyd suonava.

La copertina del singolo è un riferimento diretto alla donna che è stata vista in giro per il mondo dare semi di girasole ai soldati russi dicendo loro di portarli in tasca in modo che quando muoiono, i girasoli crescano (video Youtube - Pagina ufficiale Pink Floyd).