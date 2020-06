Curon, nuova serie italiana su Netflix VIDEO

CURON - Curon (Netflix), il mistero e il soprannaturale si mescolano: la leggenda nascosta sotto il lago di Resia. Diciassette anni dopo i tragici eventi che l'hanno costretta a partire, Anna ritorna con i due figli gemelli a Curon, un paesino in provincia di Bolzano. Poco dopo la donna sparisce. I due fratelli durante le ricerche scoprono che sotto la superficie del lago artificiale di Resia, che ha sommerso completamente la cittadina lasciando fuori solamente il campanile della vecchia chiesa, si nascondono segreti e leggende

Curon è una serie televisiva italiana di genere fantastico creata da Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano per Netflix. La prima stagione, composta da sette episodi, è stata pubblicata il 10 giugno 2020 sulla piattaforma di streaming online Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile (video Youtube - Netflix Italia).

Marco Berry ci racconta il lato oscuro e inquietante che avvolge la storia di Curon, un paesino dell'Alto Adige caratterizzato da un misterioso campanile che emerge solitario dal Lago Resia. Le leggende circa il campanile sono molte, ma una cosa è certa: non c'è da essere felici se si ascolta il rintocco delle sue campane.