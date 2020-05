Elettra Lamborghini, ecco la sorella Ginevra: chi è più sexy? VIDEO

Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra Lamborghini, è sempre più attiva sui social. Ed eccola alle prese con una diretta Instagram con la dott.ssa Sara Laface.

La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, nel video che ha pubblicato scrive: «COMPITI A CASA con @dr_sara_laface - Siamo super cariche per questa iniziativa!! Ecco i compiti a casa per questa settimana!

Compito 1: quali sono state le abitudini, le passioni che avete ritrovato o scoperto durante la quarantena? Raccontateci di voi attraverso storie vocali messaggi in dm, della vostra esperienza e di come avete trasformato la quarantena in un opportunità per sorridere delle piccole grandi cose.

Compito 2: mandateci i vostri feedback su i temi che vi piacerebbe trattare, sugli ospiti che vi piacerebbe vedere in diretta con noi. Ogni proposta verrà ascoltata.

Al prossimo appuntamento e ricordate di fare i compiti».

Qui sotto il video integrale della diretta Instagram con Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, e la dott.ssa Sara Laface.