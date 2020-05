Clizia Incorvaia, prova del cuoco e succhia gli spaghetti VIDEO

La bella e sexy influencer Clizia Incorvaia, ex del Grande Fratello Vip 4, nel suo ultimo video mentre succhia gli spaghetti: «Prova del cuoco: io sono pronta».

Clizia Incorvaia ha incontrato l'amore nella casa più spiata d'Italia, iniziando una relazione con Paolo Ciavarro che fa sempre discutere sui social, sopratutto dopo che la sexy influenzer ha pubblicato su Instagram la frase «Ex amante alio acceditur alius» dedicata al suo fidanzato: chi non conosce latino può essere tratto in inganno e scambiarla per un altro significato.

«Ex amante alio accenditur alius» pubblicata da Clizia Incorvaia e dedicata a Paolo Ciavarro è tratta da «Le Confessioni» di Sant’Agostino d’Ippona e significa: «È dell’amore dell’uno che si accende l’amore dell’altro» (video Instagram - @cliziaincorvaia).