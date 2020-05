Ferragnez, Fedez e la vendetta di Chiara Ferragni

«La "guerra" dei Ferragnez»: Chiara Ferragni si vendica con il compagno Fedez dopo che Lui le aveva fatto uno scherzo mattutino, con risveglio traumatico, posizionando le casse ad alto volume accanto al letto con il video di un uomo sul balcone che urla «ce la faremo».

Chiara Ferragni si vendica legando le mani e cellulare di Fedez attorno al viso con lo scotch da imballaggio e strappo finale con un po' di dolore. Lui prima sorride e poi si arrabbia: «Dai Chiara... Chiara... ma sei scema!». Lei divertita ride a crepapelle e confessa di aver pubblicato il video anche su TikTok: «Tried to take my revenge but he got so mad» (video Instagram - @chiaraferragni).