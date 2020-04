Me contro Te, Luì e Sofì: in digitale «La Vendetta del Signor S»

«La Vendetta del Signor S», il primo film dei «Me conto Te» sarà disponibile per l'acquisto in digitale a partire dal 1° maggio 2020. Lo annunciano gli stessi Luì e Sofì dal loro canale YouTube.

«La Vendetta del Signor S» approdato nelle sale il 17 gennaio 2020, il film per bambini dei Me contro Te (Luì e Sofì) era riuscito nella non semplice impresa, nel primo weekend di programmazione, di scalzare dalla vetta del box office addirittura «Tolo Tolo» di Checco Zalone.

«Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S» sarà disponibile dal 1° maggio su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, Playstation Store, Microsoft Film & TV. Mentre dal 14 maggio il film sarà disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

«Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S», vede il loro temibile antagonista alle prese con una vendetta lavorando a un piano per diventare il padrone del mondo. Luì e Sofì saranno chiamati ad impedirglielo in una nuova avventura con tanto divertimento e numerose sorprese (video Youtube - @Me contro Te).