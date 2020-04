Togni Russo VS Peron Bambaci: sexy coppie di Ballando a casa

Samanta Togni e il marito Mario Russo sfidano Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci: le sexy coppie gareggiano in quarantena con «Ballando a casa».

E' samba per la coppia Togni Russo sulle note di «Rosalina» di Fabio Concato. Samanta Togni con una sexy tutina rossa a pantaloncino corto, il marito Mario Russo in giacca e jeans: «Samba - Questa la nostra coreografia completa della sfida di oggi!

Nelle mie stories troverete la diretta ed il sondaggio dal quale potrete votare la vostra coppia preferita!!!» (video Instagram - @samantatogni).

Ovviamente samba anche per la coppia Peron Bambaci sulle note di «Just a gigolo, I ain't got nobody» di Lou Bega. Tania Bambaci con minigonna e top corto, Samuel Peron in camicia bianca, pantaloni scuri e bretelle: «Ballando a casa Samba - Questo è il nostro samba ballo con il quale abbiamo sfidato @samantatogni e @drmariorusso nella 4^ puntata di #ballandoacasa. Per vedere la diretta dovete andare sulla storia di @samantatogni , mentre a breve posteremo sulle storie di entrambi la mascherina per la votazione!» (video Instagram - @samuelperon).