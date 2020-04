La Casa di Carta, sexy balletto dietro le quinte Thailandia

Úrsula Corberó, alias Tokyo in «La Casa di Carta» (Netflix), pubblica su Instagram il video di un momento felice e spensierato in cui alcuni protagonisti si scatenano in un sexy balletto in Thailandia.

A esibirsi sono Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Esther Acebo e Álvaro Morte rispettivamente Tokyo, Denver, Stoccolma e il Professore nella serie televisiva di successo mondiale «La Casa di Carta» prodotta dal colosso Netflix.

«Happy times» scrive Úrsula Corberó, ricordando i tempi felici di quando erano in Thailandia per girare alcune scene della terza stagione de «La Casa di Carta» dove, dopo essere scappati con un miliardo di euro sottratto alla Zecca di Stato spagnola, il Professore riceve una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. Si tratta di Rio (Miguel Herrán). Tokyo, che si trovava su un'isola paradisiaca con lui fugge. E riesce a riabbracciare il Professore in Thailandia. L’unico modo per salvare Rio e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato: quello alla Banca di Spagna e fondere tutto l'oro presente nel bunker.

Nella stagione 4 prosegue il colpo alla Banca di Spagna: come andrà a finire per i protagonisti de «La Casa di Carta»? Per scoprirlo non resta che guardare la serie su Netflix (video Instagram - @ursulolita).