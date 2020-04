Alessia Marcuzzi a Fabio Volo: «Fammi vedere una chiappa», accontentata

Alessia Marcuzzi e Fabio volo si sono incontrati in diretta Instagram e hanno ricordato il famoso scherzo che lui fece alla Marcuzzi quando si presentò completamente nudo per un'intervista de «Le Iene» nel 1999.

«Ti do la possibilità di vendicarti se tu ti metti nuda, siamo pari io non mi offendo» dice Fabio Volo con Alessia Marcuzzi che risponde: «Non ci penso per niente a mettermi nuda, ma ti faccio vedere la cavigliera! Comunque voglio vedere una chiappa». Ed ecco che Fabio Volo si cala i pantaloni e mostra le chiappe dove aveva già scritto «Lo sapevo» (video Instagram - @alessiamarcuzzi).