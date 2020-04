La Casa di Carta, il Professore in quarantena

Ecco il post pubblicato da Álvaro Morte, il Professore personaggio tanto amato nella serie «La Casa di Carta» prodotta da Netflix. Il Professore, Álvaro Morte, è anche lui in quarantena forzata a causa dell'emergenza Coronavirus.

«Cosa farebbe il professore in quarantena? Che bello condividere gli hobby. León si sta divertendo, è stata la sua richiesta... non ci sono cose da fare... Coraggio a tutti!!», scrive Álvaro Morte, uno dei protagonisti de «La Casa di Carta».

Álvaro Antonio García Morte è un attore spagnolo nato a Algeciras nel 23 febbraio 1975. Ha lavorato in Finlandia come professore ed esperto di Shakespeare e del teatro. Nel 2012 ha fondato la compagnia teatrale 300 Pistolas. È noto per i suoi ruoli nelle serie televisive come per Lucas Moliner ne «Il segreto» e soprattutto Sergio «il Professore» ne «La casa di carta» di produzione Netflix (video Instagram - @alvaromorte).