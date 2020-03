Elettra Lamborghini, ironia sexy: in quarantena mi sono...

Elettra Lamborghini, in quarantena forzata per l'emergenza Coronavirus, continua a intrattenere i suoi follower Instagram con la sua solita simpatica ironia sexy. Ecco che mostra come «Mi sono cresciute le tette però» e non solo, riprendendo la pancetta scrive: «Dopo la quarantena andremo tutto in palestra hahaha».

Infine, Elettra Lamborghini racconta: «E' una settimana che ascolto solo Laura, grandissima Laura, ti amo. E' dura», riferendosi alla Pausini mentre ascolta il brano «La Solitudine» (video Instagram - @elettramiuralamborghinia).