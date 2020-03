Coronavirus Covid-19, Emma Marrone canta con i Ferragnez

CORONAVIRUS COVID-19 - Emma Marrone ospite speciale di casa Ferragnez, alias Fedez e Chiara Ferragni, che ha incantato con i suoi successi ed una bellissima cover di Modugno.

Emma Marrone in diretta live su Instagram ringrazia Fedez e Chiara Ferragni per averla ospitata sul proprio balcone di casa. I Ferragnez da giorni sollevano il morale di tanti e sensibilizzano tutti a restare a casa per la pandemia Coronavirus Covid-19 (video Instagram - @chiaraferragni).