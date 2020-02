Little Richard: «Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina»

«Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina», lo ha detto Little Richard. Questa frase è contenuta nella domanda n. 12 da 70mila euro fatta al concorrente Alessandro, simpatico dentista bergamasco, durante la puntata di «Chi vuol essere milionario?».

La risposta data, errata, è stata Freddie Mercury.

Little Richard, al secolo Richard Wayne Penniman (Macon, 5 dicembre 1932), è un cantautore statunitense di 87 anni, soprannominato anche «The original king of Rock and roll» («Il vero re del Rock and Roll»).

Little Richard è considerato tra i primi e più influenti musicisti che permisero la diffusione del «rock and roll» come genere e come stile di vita.