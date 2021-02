Potenza, bar e barberia erano punti di spaccio: 2 arresti, sequestrato oltre un chilo di droga

Due persone sono state arrestate ieri sera a Potenza dalla Polizia nell’ambito dell’operazione antidroga «Black & White». Sono stati inoltre sequestrati oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti, due esercizi commerciali e decine di migliaia di euro, «provento - è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura del capoluogo lucano - dell’attività di spaccio».

Due importanti «punti di spaccio" di hashish e cocaina, che, a Potenza, messe alle spalle le chiusure imposte dall’emergenza coronavirus, erano tornati a essere «fortemente attivi": al termine dell’operazione «Black & White», la Polizia ha sequestrato un bar e una barberia e ha arrestato i due gestori, il primo di 32 anni e l’altro di 31. Inoltre, gli agenti della Squadra mobile potentina hanno sequestrato circa 18 mila euro in contanti, di cui oltre 16 mila scoperti nella barberia.

Il denaro trovato nei due esercizi commerciali - secondo gli investigatori - è il provento dell’attività di spaccio. Il bar si trova in via Mazzini, a poche centinaia di metri dal centro storico, la barberia nella zona commerciale di via del Gallitello.



In totale, se immessa sul mercato, la droga (circa un chilo di cocaina e 200 grammi di hascisc) avrebbe fruttato oltre centomila euro. I dettagli dell’operazione - a cui hanno partecipato anche uomini del Reparto prevenzione crimine "Basilicata» e unità cinofile della Polizia penitenziaria del carcere di Trani - sono stati illustrati stamani in una conferenza stampa dal Questore del capoluogo lucano, Antonino Romeo, e dal capo della Squadra mobile e dal suo vice, Donato Marano e Antonio Mennuti.

Ulteriori indagini sono in corso per accertare la provenienza "dell’ingente quantitativo di droga sequestrato» ed eventuali collegamenti con i clan della criminalità organizzata operanti nel capoluogo lucano.