«Sorriso grande», il brano di Alessandra Amoroso è colonna sonora dell'Europeo di calcio su Sky

Il brano 'Sorriso Grande' di Alessandra Amoroso diventa colonna sonora degli Europei di calcio 2020 su Sky. Il brano, infatti, è stato riadattato appositamente per questa occasione e farà da colonna sonora alle partite della competizione.

Scritto da Davide Petrella e prodotto da Dario Faini, è un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce, e la voglia di ripartire e ritrovare quella “normalità” che è venuta meno in questo ultimo anno e mezzo. Proprio per questo messaggio di ripartenza, il brano è stato scelto per accompagnare uno degli eventi sportivi più attesi di questo 2021.