Depuratore Sava, Romina Power chiama ed Emiliano risponde: confronto a Domenica in

BARI - «Grazie Mara Venier sempre attenta a creare legami positivi per il bene comune! E grazie a Romina Power che come noi ama la Puglia e il nostro mare». Comincia così il post su Facebook del governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha risposto all’appello lanciato da Romina Power e Mara Venier durante «Domenica In» per evitare che il depuratore Sava-Manduria scarichi in mare. Emiliano, a sorpresa, è intervenuto telefonicamente in trasmissione fornendo risposte alle richieste della conduttrice e della Power.

«L'argomento è il depuratore Sava-Manduria: quando sono diventato presidente - ha spiegato Emiliano - ho bloccato il progetto che prevedeva lo sbocco delle acque depurate in mare con una condotta sottomarina. Abbiamo radicalmente cambiato linea, eliminato lo scarico in mare e prevedendo un sistema di affinamento potenziato, che permette l’accumulo in vasche di contenimento, con laghi in terraferma non comunicanti con il mare dai quali prelevare acqua per l’irrigazione».

«La tutela del mare e dell’ambiente - ha concluso - è fondamentale per noi. Grazie a Domenica in per aver garantito una corretta informazione su un tema così importante».