New York, attentato a Brooklyn: sparatoria alla Metropolitana

NEW YORK - Paura per l'attentato nella metropolitana a New York. Secondo quanto riportato dai media locali, si registrano diversi feriti in una stazione della metro a Brooklyn a causa di una sparatoria. La polizia sta indagando anche su una possibile esplosione.

Nella stazione della metropolitana di New York teatro di una sparatoria sono stati rivenuti anche diversi «dispositivi non esplosi». Lo riportano i media locali citando le autorità.

Sono almeno sei le persone che sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco nella metropolitana di New York, alla stazione di Sunset Park a Brooklyn. I feriti sarebbero almeno 13. Lo riporta Cnn citando i vigili del fuoco.

L’incidente nella metropolitana di New York è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino nella stazione della metropolitana a Sunset park, fra la 36ma strada e la quarta avenue a Brooklyn. Le immagini ritraggono il panico nella stazione, con persone insanguinate sulla banchi e i soccorsi in arrivo.

Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati a New York dopo gli spari nella stazione della metropolitana. Una decisione presa in via «precauzionale». Lo riportano i media locali citando fonti.

Diverse persone sono state colpite in sparatorie separate che hanno coinvolto un treno in direzione nord a Brooklyn, a New York. Lo riferiscono fonti della polizia citate da Abc news. Non è chiaro se le sparatorie sono avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36/ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights.

La persona sospettata di aver aperto il fuoco nella metropolitana di New York indossava una maschera antigas e un giubbino arancione. Lo riporta la Cnn precisando che si tratta di un uomo.

Il sospettato della sparatoria nella metropolitana di New York era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.

Non sono stati trovati «ordigni esplosivi attivi» attorno alla zona della metropolitana di New York in cui è avvenuta la sparatoria. Lo riferisce la polizia della metropoli.

E’ caccia all’uomo a New York. La polizia sta cercando l’autore della sparatoria nella stazione della metropolitana a Brooklyn. L’uomo sarebbe alto un metro a 60 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas.

Un testimone della sparatoria nella metropolitana di New York ha riferito che il sospetto è un uomo afroamericano alto circa un metro e 65 centimetri. Lo riporta il New York Post.

L’autore della sparatoria nella metropolitana di New York avrebbe lanciato un ordigno prima di sparare. Lo riportano i media locali citando alcuni testimoni.

La governatrice di New York, «monitoriamo la situazione»

«La situazione è in via di sviluppo, sono stata aggiornata e sto seguendo da vicino. I primi soccorritori sono sul posto e continueremo a lavorare per fornire aggiornamenti mentre l’indagine continua». Lo ha scritto su Twitter la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, a proposito della sparatoria nella metropolitana a Brooklyn.

I have been briefed on this developing situation in Brooklyn. First responders are on the scene and we will work with @MTA & @NYPDnews to provide updates as the investigation continues. https://t.co/dM2hKnhoql — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 12, 2022

Spari in metro Ny, «sindaco aggiornato, state lontani da area»

Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato informato dell’incidente nella metropolitana a Brooklyn e continua a seguire gli sviluppi. «Mentre raccogliamo informazioni, chiediamo ai residenti di tenersi alla larga dall’area per loro sicurezza e per facilitare le indagini», afferma il portavoce del sindaco.

Spari a New York, elicotteri perlustrano la città

Elicotteri in volo su New York dopo la sparatoria alla stazione della metropolitana di Brooklyn. L’area di Sunset Park, vicino alla metro è completamente bloccata e la polizia ha messo a disposizione un numero per possibili informazioni sull'incidente, soprattutto per la condivisione di video che potrebbero aiutare a identificare il sospetto.

Spari a Ny: Casa Bianca in contatto con sindaco

La Casa Bianca è in contatto con il sindaco di New York per la sparatoria nella metropolitana a Brooklyn. Il presidente Joe Biden, che ieri ha lanciato una stretta sulle armi contro la violenza in aumento negli Stati Uniti, è stato informato.

Spari a Ny: «studenti scuole Brooklyn restino dentro edifici»

Tutte le scuole pubbliche di Brooklyn vicino al luogo della sparatoria nella metropolitana sono in «shelter-in», ovvero agli studenti è richiesto di restare all’interno degli edifici. Lo riportano i media locali citando fonti.