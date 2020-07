Spotify, Michelle Obama lancia serie di podcast VIDEO

NEW YORK - Michelle Obama si cimenta in un nuovo progetto, si tratta di una serie di podcast su Spotify. Ad annunciarlo la stessa ex First Lady sui social media. Il podcast sarà intitolato semplicemente «The Michelle Obama Podcast» e i primi episodi saranno trasmessi dal 29 luglio. Michelle discuterà di relazioni personali.

«Sono entusiasta di annunciare un nuovo progetto, The #MichelleObamaPodcast con @Spotify! - ha scritto sui social Michelle Obama -. E' stato un anno difficile e spero che questo podcast ci aiuti ad esplorare ciò a cui stiamo andando incontro e ad avviare una nuova conversazione con i nostri cari. Non vedo l’ora, ascoltate il 29 luglio».

Il post è accompagnato da un video in cui Michelle Obama anticipa che su Spotify parlerà con alcune delle persone a lei più vicine come la madre, il fratello, gli amici, i colleghi e molte altre.