Emily Ratajkowski, ballo sexy a bordo piscina da 6 mln click VIDEO

La modella e attrice Emily Ratajkowski improvvisa un ballo sexy e ipnotico a bordo piscina e fa impazzire i social col suo corpo perfetto e il lato b in bella mostra: video da 6 milioni di visualizzazioni e fan in delirio per il balletto sensuale e le curve da sogno.

Emily Ratajkowski è nata a Londra il 7 giugno 1991 da genitori statunitensi ed è cresciuta in California. E' una modella e attrice statunitense. Ha raggiunto la fama nel 2013 per l'apparizione in topless nel video della canzone «Blurred Lines» di Robin Thicke.

Emily Ratajkowski ha debuttato come modella nel 2015 e nelle sale cinematografiche nel 2014 con il film «L'amore bugiardo - Gone Girl» diretto da David Fincher e interpretato da Ben Affleck.