Marina di Pisticci, vicino la riva spunta un delfino: i salti a due passi dai bagnanti

MATERA - Spettacolare avvistamento a Marina di Pisticci: a pochi metri dalla riva un bellissimo delfino, incurante dei bagnanti, si è dilettato in salti e capriole nel mare. Il video postato dalla pagina MeteOne Puglia e Basilicata e girato da Rocco Mastrangelo mostra chiaramente le acrobazie dell'esemplare ben visibile già dal bagnasciuga. L'esultanza dei ragazzi che in quel momento stavano giocano a pallone in acqua è evidente: un bel modo di iniziare l'estate al mare.