Lecce, vede mostra Van Gogh in realtà virtuale e scatta foto: il video diventa virale su Fb

Quando la realtà (virtuale) supera la fantasia. È quello che è successo a Lecce, durante la mostra Van Gogh - The Immersive Experience, di cui vi abbiamo mostrato un'anteprima il giorno dell'inaugurazione. Una visitatrice si è "sottoposta" alla visione del filmato in realtà virtuale, che fa vedere i luoghi e i quadri più famosi dell'artista grazie a uno speciale visore VR, ma l'esperienza è stata talmente realistica e immersiva da spingerla a scattare delle foto, immortalando, ovviamente, la stanza semibuia in cui si svolge il tutto e gli altri visitatori che lo osservavano incredula. Le immagini sono talmente esilaranti che sono state riprese dalla pagina Facebook Commenti Memorabili, raccogliendo in poche ore più di 35mila like e migliaia di commenti, tra cui quelli di chi aveva assistito dal vivo alla scena. Un'esperienza talmente realistica che meritava una fotografia... chissà se prima o poi la tecnologia sarà capace di inventare strumenti del genere. Per ora ci accontentiamo di questo video esilarante e di tante tante risate.

La mostra, comunque, resterà aperta fino al 16 giugno, a Lecce, negli spazi dell'ex Convento degli Agostiniani. Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 20. Sabato e Domenica dalle 9 alle 22.