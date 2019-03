Van Gogh Experience: a Lecce con la realtà virtuale si «entra» nei quadri dell'artista

Scoprire Van Gogh non solo come artista, ma anche come essere umano, "immergendosi" completamente nelle sue opere: è l'intento della mostra multimediale Van Gogh The Immersive Experience, allestita da oggi fino al 16 giugno 2019 negli spazi del Convento degli Agostiniani di Lecce. Dopo aver incantato tutta l'Europa, la mostra arriva nel Salento in una veste del tutto inedita, con un percorso multisensoriale fatto di schermi interattivi ad altissima risoluzione che proiettano i capolavori dell'artista in versione 3D mapping. I quadri prendono letteralmente vita, e il tutto è accompagnato da un'area didattica, dedicata alle scolaresche, che potranno ricreare le opere di Van Gogh che verranno poi proiettate sulle pareti, e da quello che è il fiore all'occhiello della mostra: la realtà aumentata. Grazie alle strumentazioni della realtà virtuale, gli spettatori potranno letteralmente immergersi nell'opera dell'artista, entrando nei suoi quadri, per un viaggio all'interno della sua arte e della sua poliedrica personalità.

ORARI DI APERTURA: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 20. Sabato e Domenica dalle 9 alle 22.

Biglietti in prevendita on line su TicketOne, Go2, CiaoTicket e nei punti vendita autorizzati.