Enrico Nigiotti a Lecce, tra standing ovation e un'ode al pasticciotto

Intenso e grintoso insieme alla band, intimo e profondo quando rimane da solo con la chitarra, a raccontare le sue verità in cui i fan possono immedesimarsi: è Enrico Nigiotti, cantautore livornese, decimo classificato all'ultimo Festival di Sanremo con l'acclamatissima Nonno Hollywood, che ieri sera si è esibito sul palco del Teatro Politeama Greco di Lecce per la tappa pugliese del suo Cenerentola Tour. Nella videointervista che abbiamo realizzato dietro le quinte, poco prima dell'inizio del concerto, ci ha raccontato le emozioni di questi giorni, in cui sta suonando su palchi calcati dai più grandi big della musica italiana e internazionale, e ha svelato di aver assaggiato per la prima volta il pasticciotto leccese, classico e "Obama", al cioccolato. In scena poi, accompagnato da Mattia Tedesco, Andrea Polidori, Andrea Torresani e Fabiano Pagnozzi, spazio ai suoi più grandi successi, da "L'amore è" a "Nel silenzio di mille parole", passando per una straordinaria versione di "Complici" (originariamente in duetto con Gianna Nannini) all'acclamatissima "Nonno Hollywood", con un'interpretazione talmente sentita da guadagnare una standing ovation. Nigiotti sta per concludere il tour teatrale, ma nessun riposo per lui: come ci ha già raccontato presto si rimetterà in viaggio e sarà pubblicato il calendario delle date estive.