LECCO - Olgiasca, incendio nei boschi di Colico in provincia di Lecco (Lombardia), divorati dalle fiamme più di 40 ettari di vegetazione. Da questa mattina sono in azione un Canadair della flotta nazionale dei vigili del fuoco e un elicottero di Regione Lombardia per spegnere le fiamme che, sospinte dal vento, si stavano avvicinando alle case e all'abbazia di Piona.

Oltre ai due mezzi aerei, sul posto sono presenti una cinquantina di persone, tra vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, Protezione civile e squadre antincendio. La situazione, con i lanci d’acqua dei due mezzi aerei, è tornata sotto controllo (Ansa - Video Vigili del Fuoco).