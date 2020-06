Torino, grandine e bomba d'acqua: nubifragio e inondazione VIDEO

La città di Torino, capoluogo del Piemonte, è stata colpita da grandine e bomba d'acqua che ha causato nubifragio e inondazione.

«San Mauro e l'intera area a nord di Torino, colpite duramente dalle bombe d’acqua di questi giorni, hanno bisogno di aiuti immediati. Ora il Governo recepisca al più presto la richiesta di Stato d’emergenza che la Regione Piemonte ha predisposto». A dichiararlo sono la consigliera di Fratelli d’Italia a San Mauro, Paola Antonetto, e la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.

«Grazie all’impegno immediato dell’Assessore alla Semplificazione Maurizio Marrone e dell’intera giunta - prosegue Antonetto - la Regione Piemonte ha già raccolto gran parte dei dati sulle devastazioni provocate dalla pioggia e la richiesta per lo Stato di Emergenza è in partenza per Roma. Si potrebbe dire molto sulla situazione dei rii di competenza comunale, sulla loro scarsa pulizia o sulle avvisaglie del passato ma questo non è il momento delle polemiche. E’ il momento dell’unità per rialzarsi e ripartire. Serve spalare il fango, aiutare concretamente chi ha perso tutto e pensare a misure compensative. Ora sarà necessario un impegno da parte di tutti i parlamentari piemontesi - dichiara Montaruli -, che mi auguro si uniscano al mio appello, per fare pressione sul governo e far comprendere la drammaticità della situazione dei cittadini sanmauresi. Ogni ora persa è un’ora di troppo» (video Facebook).