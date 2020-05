Incendio a Mira in azienda agricola tra Oriago e Malcontenta VIDEO

Incendio a Mira, in Riviera Bosco Piccolo tra Oriago e Malcontenta in provincia di Venezia, divampato in corrispondenza di un'azienda agricola nel Veneto. Le fiamme sarebbero partite da una serie di rotoballe. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Nessuna persona sarebbe stata coinvolta. Prosegue lo spegnimento delle fiamme. Area messa in sicurezza (video Facebook - alessandro.scaggiante).