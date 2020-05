Incendio tra Spadafora e Grangiara, fumo e fiamme A20 Messina Palermo

Fumo e fiamme sull'autostrada A20 Messina Palermo all'altezza di Spadafora in Sicilia a causa dell'incendio sviluppato in località San Martino. Interessata anche la frazione di Grangiara. Disagi alla circolazione per la chiusura dell'autostrada A20.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e i volontari della Misericordia di Spadafora che si sono messi a lavoro per spegnere le fiamme dell'incendio: il forte vento di scirocco rende difficoltose le operazioni. Non si esclude l'ipotesi di evacuazione di alcune abitazioni. Da una prima ricostruzione le fiamme sembrano essere sfuggite di mano al proprietario di un terreno agricolo che aveva dato fuoco a dei cumuli di sterpaglie.