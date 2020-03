Coronavirus Covid-19, al Gemelli di Roma apre Columbus Covid 2 Hospital

CORONAVIRUS COVID-19 - Ha aperto i battenti a Roma il «Columbus covid 2 hospital», l’ospedale realizzato a tempo di record dalla Fondazione Policlinico Gemelli, per affrontare l’emergenza Coronavirus Covid-19. Saranno attivati 21 posti letto di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina interna. Fino ad arrivare alla completa apertura di 59 letti in rianimazione e di altri 74 in stanze singole.

«Una risposta eccezionale. In una settimana è stato allestito questo covid hospital e ringrazio il policlinico Gemelli e tutti gli operatori per la straordinaria generosità e il grande sforzo professionale». Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a 'Buongiorno Regione Tg3 Laziò in occasione dell’apertura del Covid 2 Hospital alla Columbus.

«Noi stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori, tra medici e operatori - ha aggiunto -. I cluster nel basso Lazio si stanno tenendo sotto controllo. Ci siamo attrezzando per ogni scenario. Siamo in guerra, dobbiamo combattere e alla fine vinceremo». L’assessore ha ribadito che complessivamente si avranno «1500 posti e oltre 200 di terapia intensiva dedicati al Coronavirus Covid-19».

Mentre il direttore sanitario del Policlicino Gemelli, Andrea Cambieri, ha spiegato: «Sta arrivando la prima ambulanza che trasferisce il primo paziente di terapia intensiva. Oggi abbiamo 21 letti di terapia intensiva e 32 di malattie infettive. Arriveremo a 59 e 75 molto rapidamente. E’ una risposta straordinaria del nostro personale - ha sottolineato -. C'è tanta solidarietà intorno. Ringraziamo Eni per una donazione importante, ma anche tutta la società civile, le code al centro trasfusionale».

Coronavirus Covid-19: Zingaretti, è attivo Covid2 hospital al Gemelli - «Attivo da oggi il Covid2 Hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni. Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus. Ora avanti in tempi rapidi con l'apertura del Covid3 e Covid4 Hospital». Lo scrive sui social il segretario Pd e presidente del Lazio Nicola Zingaretti.

Coronavirus Covid-19: Raggi, grazie a Gemelli per impresa Columbus - «Da questa mattina è operativo il Columbus Covid 2 Hospital di Roma. In una settimana è stato aperto un ospedale per accogliere malati di coronavirus. Ringrazio il Policlinico Gemelli per la grande impresa al servizio dei cittadini». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Da questa mattina è operativo il Columbus Covid 2 Hospital di Roma. In una settimana è stato aperto un ospedale per accogliere malati di Coronavirus. Ringrazio il Policlinico Gemelli per la grande impresa al servizio dei cittadini. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 16, 2020

Coronavirus Covid-19: Meloni, Columbus-Gemelli modello da seguire - «Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato e alle straordinarie competenze dei tecnici e del personale sanitario oggi a Roma è stato attivato in tempi record il Covid 2 Hospital Columbus-Gemelli. Un modello virtuoso da replicare nel resto del territorio nazionale».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Fratelli d’Italia ha detto fin dall’inizio che la priorità era predisporre nuove strutture sanitarie dedicate esclusivamente ai pazienti positivi al coronavirus attraverso la riqualificazione dei tanti ospedali da poco dismessi o la trasformazione di alcuni già attivi, anche coinvolgendo le strutture private. L’Italia migliore passa dalle mani e dalle opere di questi uomini e queste donne».