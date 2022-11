Foggia, sparatoria in viale Giotto: un uomo ucciso a colpi di pistola

FOGGIA - Viale Giotto si trasforma nel Far West. A perdere la vita è stato Ariostino Corvino, raggiunto da numerosi colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo. Almeno 14 i colpi contati. L'uomo non è morto subito, allertati i soccorsi sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha immediatamente condotto in ospedale. Corvino, però, ha perso la vita durante il tragitto verso il nosocomio. Ecco le immagini in diretta dal luogo del delitto. Sul posto la polizia per i rilievi del caso.