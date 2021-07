Casellati: la ripartenza? Vaccini, lavoro, investimenti

Bari - Innanzitutto i vaccini, poi anche buoni ospedali. E quindi «il futuro per i nostri figli», cioè lavoro. E se c'è lavoro circola denaro. Ma il denaro va saputo spendere. Ecco in tre passaggi la ricetta per la ripartenza di Maria Elisabetta Casellati, la presidente del Senato ospite questa mattina, nel teatro Petruzzelli di Bari, dell'evento «Liberi di pensare» organizzato dal giornalista Nicola Porro e dedicato ai temi dello sviluppo e della sostenibilità.