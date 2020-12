Sanremo 2021: Amadeus svela i 26 Big e gli 8 Giovani in gara. La Puglia fa il tifo per Gaudiano

Sembra passato un secolo da quando Bugo «fuggiva» dal palco del Teatro Ariston durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo, e Morgan «incredulo» rispondeva con quel «Che succede?», diventato ormai cult. E invece sono passati appena 10 mesi, con una pandemia mondiale in mezzo, e questa sera ci proiettiamo già nell'edizione 2021 (spostata di un mese, dal 2 al 6 marzo, Coronavirus permettendo), con l'elenco dei 26 Campioni (numero record) e 8 Giovani che saranno sul palco della kermesse numero 71. Amadeus ha scelto di rivelarli (e sono tutti presenti) nel corso della finale di Sanremo Giovani, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo: 10 talenti che si giocano 6 degli 8 posti in gara (gli altri due arrivano dal circuito Area Sanremo), con Puglia e Basilicata rappresentate rispettivamente dal foggiano Gaudiano e da M.E.R.L.O.T., di origini materane.

Questo l'elenco dei cantanti in gara per la sezione Campioni (lista in aggiornamento)

1. Francesco Renga - "Quando trovo te"

2. Coma_Cose - "Fiamme negli occhi"

3. Gaia - "Cuore amaro"

4. Irama - "La genesi del tuo colore"

5. Fulminacci - "Santa Marinella"

6. Madame - "Voce"

7. Willy Peyote - "Mai dire mai (La locoura)"

8. Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"

I Giovani che invece si giocano i 6 degli otto posti in palio sono: Gaudiano con 'Polvere da sparo', Avincola con 'Goal!', Folcast con 'Scopriti', Hu con 'Occhi Niagara', I Desideri con 'Lo stesso cielo', Le Larve con 'Musicaeroplano', M.e.r.l.o.t. con 'Sette volte', Davide Shorty con 'Regina', WrongOnYou con 'Lezioni di volo' e Greta Zuccoli con 'Ogni cosa sa di te'. Giuria televisiva composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù (33%), a cui si sommano i voti della commissione musicale (33%), e del televoto (34%).

SCOPPIA IL 'CASO MORGAN' - Intanto nelle ultime ore è 'scoppiato' un 'caso Morgan', escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di Sanremo Giovani. La decisione, definita «molto sofferta», è stata presa in seguito alle dichiarazioni offensive, pubbliche e private, di Marco Castoldi (in arte Morgan) all’indirizzo del direttore artistico Amadeus e dell’Organizzazione del Festival, si vocifera per una sua esclusione dalla categoria Big, per la quale aveva presentato un brano.

«Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare, facendo finta di aver ragione». Così Morgan, su Instagram, risponde alla decisione della Rai di escluderlo stasera dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Solo una manciata di minuti prima, Morgan aveva postato un altro messaggio, sotto forma di componimento poetico: «Sono qui in quel di Sanremo, dove giunto per lavoro e non certo per vacanza, mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai1 nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. "Addirittura?» vo a pensare! Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale?? Non sia mai, non son volgare ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi allora me lo dica in fretta che io lo farei venire già da questa cameretta e facciam vedere a tutti che succede ma in diretta. Così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà chi è la persona corretta e quali sono i farabutti».