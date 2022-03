A Foggia piste ciclabili e orinatoi a cielo aperto

Le piste ciclabili a Foggia mostrano già tutto la loro usura, eppure sono state realizzate meno di un anno fa. Ma le disavventure dei numerosi ciclisti non sono soltanto quelle di imbattersi in piste spesso allagate di acqua piovana, oppure a volte invase da qualche automobilista distratto. Nel terminal a due passi dalla stazione di Foggia, accade infatti che la pista - giunta al suo termine - sia contornata qua e là da veri e propri acquitrini di urina putrida che resta lì per giorni senza che nessuno vada a rimuoverla. Nelle immagini inviate da un nostro lettore è possibile verificare lo schifo che c’è nella zona. Si chiede, il nostro lettore, anche se non sia il caso di riaprire i vespasiani di un tempo, gli orinatoi per le centinaia se non migliaia di persone che transitano dal terminal (molti non possono permettersi di pagare 1 euro per fare la pipì nel bagno della stazione) e che devono assolvere al bisogno fisiologico. E’ fantascienza chiederlo? L’appello del nostro lettore è condiviso da centinaia di altri utenti, ai commissari straordinari del Comune di Foggia il compito di intervenire con urgenza.