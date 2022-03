Da Orta Nova a Troia per un giro di furti: 4 ragazzi inseguiti e fermati dai cc, due sono minori

Qualche giorno fa i carabinieri della stazione di Troia (Fg) durante un servizio di controllo hanno notato quattro persone con un passamontagna che uscivano dal supermercato Carrefour di viale Dante e salivano in fretta su una Fiat Panda, risultata rubata alcuni giorni prima, per darsi alla fuga sulla SP 109 in direzione Lucera.

I militari si sono lanciati al loro inseguimento, percorrendo ad alta velocità le vie del centro cittadino e la SP 109, e hanno notato i fuggitivi disfarsi di due passamontagna e di una pistola scacciacani, lanciandoli dal finestrino.

Dopo diversi chilometri i 4 sono stati fermati e bloccati grazie anche all’intervento di un'altra pattuglia. Nel corso della perquisizione all'interno del veicolo sono stati rinvenuti 2 registratori di cassa contenenti circa 1000€ oltre ad un paio di guanti, uno spadino e un terzo passamontagna mentre, ripercorrendo il tragitto a ritroso, i carabinieri hanno recuperato la pistola e i 2 passamontagna lanciati poco prima. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro ad eccezione dei 2 registratori di cassa che sono stati riconsegnati. I fermati, 2 maggiorenni e 2 minorenni provenienti tutti da Orta Nova, alcuni di essi già noti alle Forze dell’Ordine sono stati arrestati, (i due maggiorenni, uno in carcere e uno ai domiciliari) e condotti in comunità (i minorenni).