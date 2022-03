Ucraina, Troia accoglie cinquanta profughi: arrivati la scorsa notte in bus

Sono arrivati ieri, in tarda serata, a Troia (Fg), i cinquanta cittadini ucraini profughi di guerra. A bordo del bus sul quale hanno viaggiato da Medyka (Polonia) a Troia, cinquanta persone, la maggior parte donne, alcune anziane, due uomini, cinque bambini tra i due e i sei anni, alcuni adolescenti tra gli undici e i quattordici anni, e alcuni ragazzi tra i 15 e i sedici anni. All’arrivo sono stati accolti dall’amministrazione comunale, dall’Associazione dei Protezione civile TUR27, dai volontari del Galiv e dell’associazione Idee in Movimento ed accompagnati all’Ostello del Cammino, nell’ex convento di San Domenico, dove sono stati sottoposti a tampone anti-Covid e hanno ricevuto la prima assistenza sanitaria. L’amministrazione comunale, infatti, ha attivato il servizio di supporto psicologico e, grazie alla disponibilità di alcune ucraine residenti a Troia, anche di interpretariato.

La macchina organizzativa del Comune di Troia, in costante contatto con la Prefettura, ha predisposto tutto quanto necessario all’accoglienza e al servizio sanitario. Rigidissime le misure igienico-sanitarie previste dal protocollo anti Covid. Due le strutture messe a disposizione per i profughi di guerra, L’Ostello del Cammino, struttura comunale nata per dare accoglienza ai pellegrini che percorrono la Via Francigena e fanno tappa a Troia e «Dopo di Noi» “San Giovanni di Dio”. Quattordici dei cinquanta profughi sono stati alloggiati nel Dopo di Noi.

La struttura è stata messa a disposizione, gratuitamente, dal presidente della Cooperativa San Giovanni di Dio, Raffaele De Nittis. I cinquanta ucraini, per i prossimi cinque giorni, saranno sottoposti a quarantena. Subito dopo, molti, si ricongiungeranno a familiari, parenti ed amici residenti sia in provincia di Foggia nel resto d’Italia.