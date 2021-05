Foggia, Carmine Esposito il nuovo prefetto

Foggia - «Questa è una terra straordinaria in tutti i sensi». Lo ha detto il neo prefetto di Foggia, Carmine Esposito, arrivato nel capoluogo Dauno da qualche ora. Il prefetto ha già incontrato il vescovo di Foggia, monsignor Vincenzo Pelvi, e il presidente della Provincia, Giandiego Gatta, per poi recarsi in Comune dove ad attenderlo ci sarà il commissario prefettizio Marilisa Magno.

«C'è molto lavoro da fare in questa terra, però non deve costituire un impedimento - ha commentato Esposito - anzi deve essere uno stimolo a fare tutto meglio e di più. Bisogna cercare di essere accanto alle istituzioni, cercare di offrire un contributo a tutti gli altri soggetti istituzionali che sono deputati al bene comune».

Per il neo prefetto, «queste sono terre bellissime, straordinarie ma con qualche problema. Guai a pensare che i nostri territori non ne abbiano, ma lo spirito con il quale io mi avvicino a questa nuova tappa della mia attività è quello di un senso di abnegazione convinta». «Forte determinazione a voler fare il mio dovere - ha concluso - e di cercare di essere all’altezza del compito che mi è stato assegnato».