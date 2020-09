Di Maio a Foggia: «In emergenza Covid mi rassicura che Conte sia il premier»

«Rabbrividisco all’idea che una serie di esponenti politici che vanno a dire in giro che la mascherina non serve e che il virus non esiste potevano stare al Governo di questo paese in questo momento». Lo ha detto a Foggia il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Molti - ha aggiunto - hanno criticato il Movimento perché doveva starsene all’opposizione con il 33% due anni fa; ma grazie alla scelta di creare due governi abbiamo dato come primo ministro un cittadino della provincia di Foggia che è il premier Giuseppe Conte. Io mi sento rassicurato che lui sia il Presidente del Consiglio dei Ministri in questo momento storico in cui potevano stare al Governo quelli che dicono che ci possiamo assembrare, che non servono le mascherine e che il virus è tutta una montatura».

«Parlano di guerra i negazionisti, di guerra che devono fare allo stato contro queste misure, contro la mascherina. io invece rispondo che la guerra l’abbiamo combattuta questo inverno e abbiamo perso sul campo decine di migliaia di italiani i cui familiari stanno ancora piangendo. Ai negazionisti chiedo di portare almeno rispetto per i familiari dei morti». Lo ha detto a Foggia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un incontro sullo sviluppo del made in italy, riferendosi al corteo dei negazionisti del Covid in programma oggi a Roma.

«La credibilità di questo governo e tutto quello che faremo nei prossimi mesi dipende dalla nostra capacità che avremo di spendere i soldi del Recovery Fund». Così, a Foggia, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulle elezioni regionali in Puglia, anche in riferimento agli appelli lanciati per il voto disgiunto dal candidato governatore del centrosinistra, Michele Emiliano. «Ci sono - ha aggiunto - appelli in atto. Noi, in Puglia, appoggiano Antonella Laricchia, le liste che la sostengono e il Movimento 5 Stelle. La credibilità e la forza del Governo - ha sottolineato Di Maio - non passano per le elezioni regionali e comunali, che in Italia tra l’altro ci sono ogni 4 o 5 mesi».

«Abbiamo ottenuto - ha proseguito il ministro - un grande negoziato a livello europeo con oltre 200 miliardi di euro assegnati all’Italia. Siamo il primo Paese per stanziamenti. La credibilità e la forza del Governo - ha concluso Di Maio - passano per la capacità che avremo di spendere quei miliardi e di aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà di questo Paese».

DIFENDIAMO IL MADE IN ITALY: «Quello che stiamo facendo con il patto per l’export è dare fondi alle aziende per assumere manager che si occupino di export, che si occupino di digitalizzazione e di promuovere i prodotti delle nostre terre». Così il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Foggia in un convegno sul Made in Italy.

«Nel resto del mondo - ha aggiunto - c'è una gran voglia di comprare cose ben fatte e di mangiare le cose buone, cioè il made in Italy. Non esiste nessun brand più famoso del made in Italy. In un momento di difficoltà economica del mondo, in un momento di difficoltà legato alla crisi pandemica noi possiamo aiutare le nostre imprese, aiutandole ad esportare. Adesso - ha concluso il Ministro - vogliamo lavorare ad esportare i prodotti e lasciare gli stabilimenti e il lavoro qui».

REFERENDUM: CON IL 'SI' SI MODERNIZZA IL PAESE - «Dopo tanti anni il 20 e 21 settembre i cittadini avranno la possibilità di votare 'Sì' e tagliare 345 parlamentari». Così, a Foggia, stamani, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sul referendum.

«Dopo anni che hanno tagliato la sanità, l’istruzione, le infrastrutture, il welfare - ha aggiunto - adesso ci vengono a dire che tagliare il numero dei parlamentari è un problema di democrazia. Come mai la Germania che ha più abitanti di noi ha solo 700 parlamentari e noi ne abbiamo 945? Votare 'Sì' è un opera di modernizzazione di questo Paese. Portiamo l’Italia a livello europeo e risparmiamo pure 300 mila euro al giorno».

(video Maizzi)