Controlli dei CC nel Foggiano, oltre 300 multati per violazioni

FOGGIA - Circa 3mila persone controllate, 2500 autocertificazioni acquisite, 339 sanzioni elevate per coloro che non hanno rispettato le prescrizioni anti-contagio. È il bilancio delle attività di controllo effettuate dai carabinieri in provincia di Foggia durare le festività pasquali.

Nello specifico a Rodi Garganico, a Pasquetta, quattro residenti con precedenti di polizia, si sono resi protagonisti di una rissa, scoppiata per futili motivi. Per questo sono stati denunciati in stato di libertà e sanzionati per aver violato le disposizioni anti-Covid 19.

Nel giorno di Pasqua, invece, a Margherita di Savoia due giovani, un 24enne ed un 28enne entrambi di Trinitapoli e già noti alle forze dell’ordine sono stati sorpresi a bordo di una piccola imbarcazione a 50 metri dalla riva. Alla vista dei militari i due hanno tentato di allontanarsi, poi si sono tuffati in acqua e, una volta raggiunta la terra ferma, si sono dati alla fuga sulla spiaggia ma sono stati bloccati dai carabinieri. Anche in questo caso i due sono stati sanzionati per aver violato le norme anticontagio.

Multato anche un 24enne di San Severo sorpreso in strada in sella ad un ciclomotore privo di copertura assicurativa e a Cerignola un uomo di 50 anni è stato arrestato per evasione dai domiciliari e sanzionato perché scoperto in strada in compagnia di un’altra persona.