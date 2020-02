Blitz anticaporalato nel Foggiano: zero igiene nei capannoni dove vivevano i braccianti

FOGGIA - I carabinieri di Foggia sono stati impegnati in forze in un'importante operazione di contrasto ai fenomeni del "caporalato" e dello sfruttamento del lavoro. È stata data esecuzione ad alcune ordinanze di custodia cautelare, sia in carcere che ai domiciliari, nei confronti dei titolari, e di alcuni loro collaboratori, di due aziende agricole della provincia emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha diretto le indagini. Entrambe le aziende sono ora state affidate ad amministratori giudiziari individuati dal Tribunale.

Sono Libero Perugini, 37enne di Foggia, Giovanni Capocchiano 65enne di Zapponeta e Natale De Martino, anch'egli 65enne di Manfredonia, i tre soggetti raggiunti dall'ordinanza cautelare (in carcere per il più giovane e ai domiciliari per gli altri due).