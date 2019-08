Vieste, battuta di pesca a strascico illegale: sequestrati 120kg di pesce

La Guardia Costiera ha individuato ieri sera nelle acque a largo di Vieste (Fg) un motopeschereccio della marineria di Bisceglie impegnato in una battuta di pesca a strascico non autorizzata, durante il fermo pesca biologico. Il peschereccio probabilmente ha recuperato gli attrezzi per la pesca a strascico in una piattaforma al largo, sostenuta da galleggianti.

Al motopesca sono stati contestati diversi illeciti di natura amministrativa e comminate sanzioni per 15mila euro. I militari hanno trovato e sequestrato 120kg di moscardini, gamberetti, totani e triglie: il pesce è stato devoluto in beneficenza.