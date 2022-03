L’Orchestra Popolare  Notte della Taranta al festival di Peter Gabriel

L’Orchestra Popolare La Notte della Taranta torna al Womad, il festival di Peter Gabriel in programma il 2 e 3 aprile a Recoleta, in Cile. Gruppo di punta della scena world music, l’Orchestra torna dopo 17 anni a pizzicare il pubblico del Womad. La prima volta nel 2005 a Taormina con i maestri concertatori Stewart Copeland e Vittorio Cosma. Oggi l’Orchestra con sound unico e inconfondibile si presenta con il suo repertorio. Un salto di qualità musicale riconosciuto dal pubblico e premiato dal Womad. In Cile i maestri della pizzica salentina saranno protagonisti insieme ad un cast multiculturale: Inti-illimani (Chile), Estusha (México), Puuluup (Estonia), Dongyang Gozupa (Republica de Corea), Virgen Suta (Portugal), Bia Ferreira (Brasil), The Synaptik (Palestina), e Mauricio Redolés, Carmen Lienqued, Pascuala Ilabaca Y Fauna, Mano Stern, DJ Maxicat, Lataty, Newen Afrobeat, Chico Trujillo, Reptila e Foex & Paulopulus (Chile).

Un grande riconoscimento per l’Orchestra Popolare che ha assunto la direzione artistica del Concertone di Melpignano e conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua visione contemporanea della pizzica ma sempre legata alla forza ancestrale della musica popolare e tribale del ritmo del tamburello, come testimoniano l’evento planetario DIOR del 2020, “Reincanto” del 2021, il video concerto diffuso da ItsArt, il palcoscenico digitale dell’Arte e della Cultura d’Italia e il recente successo ad Expo Dubai, la prima esposizione universale negli Emirati Arabi che ha ospitato La Notte della Taranta per ben due volte, a Capodanno e durante il Water Week di marzo.

I maestri della pizzica salentina al World of Music and Dance Festival, la rassegna che promuove i suoni di paesi lontani in una dimensione pop, saranno protagonisti il 3 aprile alle 21:00 nel cuore del comune di Recoleta, nella regione metropolitana di Santiago. Sul palco: Stefania Morciano e Salvatore Cavallo Galeanda con Gianluca Longo, Alessandro Chiga, Nico Berardi, Giuseppe Astore, Valerio Combass Bruno, Antonio Marra, Attilio Turrisi, e i ballerini Mihaela Coluccia e Andrea Caracuta. Il 2 aprile alle 16:30 musicisti e danzatori condurranno un workshop sulla pizzica.

La partecipazione al Womad Cile dell’Orchestra Popolare si avvale della prestigiosa collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura in Chile e dell’ Ambasciata d’Italia a Santiago e del sostegno di Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese.

Il video lancio della Fondazione è un cammèo di poesia realizzato in collaborazione con Pablo Forba George di Editorial Nascimiento, la prima casa editrice dell’America Latina che ha pubblicato Pablo Neruda, Nicanor Parra, Vicente Huidobro e il premio Nobel per la Letteratura Gabriela Mistral. Da “Ronda de los aromas” di Mistral sono tratti i versi scelti per la promozione della Cultura nel mondo:

Bailan atarantados/ Tarantolati ballano

a la luna o al sol / alla luna o al sole,

volando cabezuelas/ spargendo qua e là petali

talles y color / e steli a colore.

“Questa è la storia di una generazione di artisti e manager della cultura che hanno cambiato il Salento, evidenzia Massimo Manera presidente della Fondazione, è la storia della Notte della Taranta che nel 2005 approdava a Taormina al Womad di Peter Gabriel come ensemble di Stewart Copeland e che oggi sale sullo stesso palco come Orchestra Popolare, portando con sé la storia di un popolo che ha ritrovato nelle sue radici il futuro. La ripresa dei concerti dal vivo dopo due anni di pandemia è una straordinaria fonte di energia per la musica. Una bella sfida anche per noi che lavoriamo per un Concertone, il 27 agosto 2022 a Melpignano, aperto al pubblico”