Margherita Buy assente al Bif&st: «Colpa, ma anche merito, di Nanni Moretti»

«La colpa è solamente mia perché in questi giorni stiamo girando di notte il mio nuovo film». A parlare è Nanni Moretti che «giustifica» in un video l'assenza di Margherita Buy sul palco del Bif&st di Bari, dove avrebbe dovuto presenziare per ricevere il premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista vinto proprio grazie a un altro film di Moretti, «Tre piani», che ritirerà il prossimo anno. «In realtà è merito tuo se ho preso il premio e colpa tua se non posso andare a ritirarlo», ribatte la Buy, sempre in video, scusandosi con il pubblico barese in questo simpatico siparietto.