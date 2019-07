Google dedica un doodle al 50° anniversario dell'allunaggio: il video

Con un video il più famoso motore di ricerca celebra la missione dell'Apollo 11 della Nasa e i primi passi dell'uomo sulla Luna a 50 anni dall'allunaggio. Google ha dedicato un video all'anniversario in cui ripercorre i momenti del decollo. "Inizio sequenza di accensione... 6, 5, 4,3, 2, 1, 0. Tutti i motori accesi. Decollo! Decollo riuscito!" e si parte per il viaggio spaziale...virtuale.



"Ciao, sono Mike Collins, astronauta dell'Apollo 11 - si sente nelle prime scene - 50 anni fa ho partecipato a un'avventura che ha portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla superfice della Luna per la prima volta nella storia. In quel momento io mi trovavo in orbita a 97 km sopra di loro, nel modulo di comando". Comincia così il racconto dei momenti che hanno cambiato la storia, in quattro minuti e mezzo si ripercorrono tutte le fasi che hanno portato al raggiungimento dell'obiettivo: dalla partenza dell'Apollo 11 della Nasa all'arrivo sul satellite.